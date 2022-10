Contro la crisi energetica leader europei in alto mare

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il price cap al gas è ancora un obiettivo lontano. Nel vertice informale di Praga iUe hanno iniziato a interrogarsi sulla risposta da dare al caro-energia, ma le posizioni sono ancora diverse e distanti. «Non abbiamo parlato tanto in dettaglio delle questioni, anche perché tra ora e il 20-21 ottobre la presidenza ceca ha detto che convocherà tanti Consigli dell'Energia quanti sono necessari ad arrivare a una proposta concreta», ha constatato il premier Mario Draghi, «ora dobbiamo aspettarci il 20 e 21 ottobre, come ha affermato la stessa presidente della Commissione, non vaghe proposte ma qualcosa di più chiaro, più concreto e in parte addirittura già proposte di regolamento». La Commissione ha improntato una tabella di marcia che ruota attorno a tre punti, ma il price cap rimane ancora nell'ombra. Nelle parole di von der Leyen nella conferenza stampa al ...

... un rischio che non si correva 'dai tempi delladei missili cubani', perché Vladimir Putin '... Nel frattempo, il bilancio delle vittime dei precedenti attacchi missilisticicondomini nella ......la sconfitta internail Napoli che ha impedito di prendersi il primo posto; dal canto suo la Juventus ha vinto appena 3 volte in otto partite, non gioca bene e sembra attraversare una...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Le opinioni eretiche di Michele Rallo RALLO – Nord Stream (472) IL SABOTAGGIO DEL “NORD STREAM”. LA GUERRA MINACCIA ...