Corriere dello Sport

E' accaduto tutto nel minuto di silenzio prima della gara per ricordare la figura di Gian Piero Ventrone , preparatore atletico degli Spurs e grande amico dello stesso..."Sempre nei nostri cuori, Gian Piero". Una frase semplice, carica di significato, sulle maglie indossate dai calciatori del Tottenham durante il riscaldamento prima della partita con il Brighton. È il ... Conte scoppia a piangere in panchina nel minuto di silenzio per Ventrone Il tecnico degli Spurs non ha retto all'emozione ed è scoppiato a piangere durante il momento di raccolta per ricordare il preparatore italiano scomparso di recente e grande amico del tecnico del Tott ...(Lapresse) Ultimo giorno di campagna elettorale, prima del voto di domenica. Nel pomeriggio Giorgia Meloni ha tenuto un comizio a Napoli. In ...