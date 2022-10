Colpo Bari a Venezia | Ternana scatenata | pari per Brescia e Parma Modena | rimonta vincente

Non molla la testa della classifica della Serie B il, che esce vincitore anche dalla trasferta di Venezia (2 - 1) grazie alle reti di Antenucci e Cheddira. Frena il Brescia in casa, fermato per 1 - 1 dal Cittadella, un punto a testa anche per Pisa ...11 Dopo il pareggio nell'anticipo tra Genoa e Cagliari, si è giocata buona parte dell'ottava giornata di Serie B.del, che vince 2 - 1 a Venezia grazie all'ottavo gol in campionato di Cheddira, dopo che Calderoni aveva ripreso il vantaggio iniziale di Antenucci. Cade il Palermo, 3 - 0 a Terni, decidono ...ROMA - In attesa della gara della Reggina, il Bari si porta momentaneamento da solo in vetta vincendo 2-1 in casa del Venezia (Antenucci e rigore di Cheddira): rallenta infatti il Brescia che viene ...I pugliesi in vantaggio all’inizio della ripresa. Gli arancioneroverdi tengono duro e pareggiano con la testa di Ceccaroni. Ma i biancorossi si prendono ...