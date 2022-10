Colombia | la cocaina del Presidente

(Di sabato 8 ottobre 2022) Gustavo Petro, da due mesi alla guida del Paese sudamericano con la maggior produzione mondiale della polvere bianca, ha fatto un’affermazione «stupefacente»: va depenalizzata, soprattutto per difendere l’ambiente. E in un attimo, decenni di sanguinosa guerra al narcotraffico verrebbero così archiviati. La, il maggior produttore dial mondo e per decenni partner chiave nella «guerra alla droga» degli Stati Uniti, sta guidando un esperimento pionieristico a livello mondiale: la depenalizzazione della polvere bianca. Lo aveva già annunciato il quotidiano Washington Post, il 20 agosto scorso, precisando che però l’amministrazione delJoe Biden si sarebbe opposta. Ciononostante, un mese dopo, il primodi sinistra della storiana, l’ex guerrigliero Gustavo ...

Corriere della Calabria

Tuttavia, alcuni movimenti negli Stati Uniti eindicano che la scena internazionale sta ... Cilia Flores, arrestati nel 2015 e condannati a 18 anni per contrabbandare 800 kg dinegli ...... infatti, il figlio del boss avrebbe finanziato parte di un carico di oltre 2 tonnellate diarrivato al porto di Gioia Tauro il 14 marzo 2021 a bordo di una nave partita dallae ... La Spectre globale della cocaina: broker italiani e «amici» colombiani. «Vogliamo spedire 30 tonnellate all'anno» Gli affari monstre dei broker tra Calabria e Sudamerica. «Da lì partono da 2mila chili in su». L’organizzazione muoveva centinaia di milioni. E tanta droga, forse troppa. «Madonna mia, non hanno limit ...Una delle principali piantagioni si trovava nella regione del Guaviare ed era gestita dalle Farc. Dopo la firma degli accordi di pace tra stato e guerriglieri, la zona si sta trasformando in produttri ...