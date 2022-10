Col voto | Fi è ancora garante dei principi liberali Il Cav celebra il centenario del Pli

Anche a urne chiuse, Fratelli d'Italia continua a guadagnare consensi. Diversi sondaggi posthanno rilevato, infatti, che il partito di Giorgia Meloni non solo rimane ben saldo come prima forza politica, ma tende ancora a crescere. Le ultime stime quelle dell'istituto Demos: a distanza ...... dato che, prima del, tutti i sondaggi la davano ampiamente favorita. Eppure da noi, dove le ...sostegno degli alleati di governo, somministrava quotidianamente al popolo italiano - orfano di ...Forza Italia come erede del Partito liberale italiano, fondato 100 anni fa: Silvio Berlusconi celebra il primo secolo dal congresso di Bologna ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...