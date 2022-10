Corriere dello Sport

L'entità della piantagione è stata rivelata sui social da un esploratore urbano che si è filmato mentre vagava per lacon cinque camere da letto nell'area esclusiva di Hale , vicino all'...La grande iniziativa organizzata aEcetra di Patrica dall'ex Presidente del Consiglio ...Procura Chi ha indirizzato l'informazione su quel filone Le carte false C'è poi il caso più: ... Clamoroso: la villa di un'ex stella del Liverpool è diventata... una fabbrica di cannabis! In Inghilterra una gang di criminali avrebbe preso possesso della lussuosa proprietà per coltivare marijuana: la polizia ha scoperto dettagli incredibili ...In Inghilterra una gang di criminali avrebbe preso possesso della lussuosa proprietà per coltivare marijuana: la polizia ha scoperto dettagli incredibili ...