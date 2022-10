Clamoroso Juventus | nuovo ricorso su Calciopoli | “Titolo assegnato ad altro club”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Nonostante siano passati tanti anni, il Casocontinua a tenere banco in Italia. L’assegnazione del2006 all’Inter a discapito della, non ha mai placato la rabbia de La...

Calcio in Pillole

... ospita ladell'ex Massimiliano Allegri distante quattro lunghezze e tornata al successo - ... dopo i deludenti pareggi con Fiorentina e Salernitana e ilko a Monza. Sorridono ai ...In casanelle scorse settimane è tornato ad aleggiare con una certa insistenza il '... il tecnico salentino potrebbe rappresentare l'occasione giusta per completare unribaltone ... Kvaratskhelia alla Juventus “Ecco un retroscena clamoroso” Il Tottenham vuole blindare Antonio Conte e sta lavorando ad una proposta shock di rinnovo per il tecnico pugliese ...Milan-Juventus, big match della 9.a giornata di Serie A. La cronaca con gli highlights della partita di sabato 8 ottobre ...