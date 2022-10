Ciclismo | Malagò | ' grazie Nibali | sei diventato lo Squalo | sarai per sempre la storia'

(Di sabato 8 ottobre 2022) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Sei stato talento, coraggio e successo. Seiloperla. Dele di tutto lo sport italiano. Riconoscenti per le vittorie, le scalate, gli sprint e le emozioni che hai saputo regalarciVincenzo!". Queste le parole del Presidente del Coni Giovannisu Twitter per l'addio aldi Vincenzo. Il campione siciliano ha chiuso oggi la sua ultima corsa, il Giro di Lombardia, al 24esimo posto.

Il presidente Brambilla ha ritirato l'onorificenza dae Ricca Il numero uno del Coni ... Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini per il, Cristina Chirichella e Caterina Bosetti per la ......Guido De Angelis che ha fortemente voluto questa iniziativa organizzata assieme alla Lazio,... Messaggio anche da parte di Giovanni, presidente del Coni: 'Anche se è noto il mio tifo per ...