Ciclismo | Giro Lombardia 2022 | Nibali e Valverde si ritirano | gli altri corridori applaudono VIDEO

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ildiè cominciato con uno splendido gesto da parte dei. I protagonisti della giornata sono infatti Vincenzoe Alejandro, che in questo sabato 8 ottobre chiuderanno le loro rispettive gloriose carriere. Per omaggiarli, i loro colleghi gli hanno dunque tributato un lungo e toccante applauso prima della partenza. In alto il. SportFace.

Prima della partenza deldi Lombardia 2022, parla Damiano Caruso, siciliano come Nibali e cresciuto con lui. \''Non voleva perdere nemmeno ...La diretta testuale deldi Lombardia 2022 , la Classica Monumento che chiude di fatto la grande stagione delinternazionale. Un appuntamento di primissimo piano, con i suoi 253 chilometri da Bergamo a Como, ma ...È il giorno dell’addio all’agonismo di Vincenzo Nibali e nella stessa occasione saluta anche Alejandro Valverde. Nibali sarà in gara con un casco speciale disegnato da Stefano Barzaghi: una pinna che ...Si parte da Bergamo alle 10.10: è l’ultima gara di Vincenzo Nibali che poi darà l’addio al ciclismo Quest’anno il Giro di Lombardia (116 anni, auguri!) ha un’appendice speciale. Dopo la partenza da Be ...