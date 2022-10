Chiedono di Kvaratskhelia | Spalletti fa chiarezza sulle condizioni del georgiano

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 8 ottobre 2022) Quest’oggi, come di consueto alla vigilia di un match, al Konami Training Center mister Lucianoha tenuto la conferenza stampa di presentazione della partita tra Cremonese–Napoli. Quella di domani sarà una sfida molto insidiosa: lo stesso allenatore ha più volte ribadito che sarà fondamentale non sottovalutare gli avversari se si vogliono conquistare i tre punti., Conferenza stampaIn particolare, oltre alla notizia dell’assenza di Osimhen,ha dato, invece, un importante aggiornamento riguardante ledi. Ricordiamo che il, dopo aver segnato contro l’Ajax, aveva chiesto il cambio a causa di un pestone subito alla caviglia. Di seguito quanto detto dal tecnico toscano: Sul turnover: “Non so parlare di turnover. ...