ilGiornale.it

è Dario Buzzolan Classe 1966, Dario Buzzolan è nato a Torino il 12 ottobre sotto il segno della ... Non sappiamo quando la passione per la scrittura l'abbia, ma sappiamo che il primo saggio ...... ucraina , crimea Articoli correlati Editoriale Dopo i gasdotti Nord Stream viene orail ... Perché non discuterne Perché incolpare di putinismoguarda in faccia alla realtà 2 settembre ... Chi ha colpito il ponte in Crimea Le inquietudini che scuotono il Cremlino C'è chi sui social russi ha avanzato un'ipotesi ... Mikhayl Podolyak, consigliere del presidente Zelensky, ha parlato della necessità di colpire tutte le strutture ritenute illegali e che quindi il ...Eleonora Tafuro Ambrosetti (Ispi) ad HuffPost: “Vedere queste immagini è scioccante, ci sarà una reazione forte. La Crimea rientrava tra ...