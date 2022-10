(Di sabato 8 ottobre 2022)attende di conoscere il nome della sua avversaria per idi finale dei2022 di. Le Campionesse d’Europa hanno conquistato il primo posto nella Pool E e incroceranno la quarta classificata nel primo turno a eliminazione diretta. A decidere la rivale delle azzurre saranno i risultati di-Belgio e Giappone-Olanda, in programma domenica 9 ottobre a Rotterdam. Le ragazze del CT Davide Mazzanti sono sicure che eviteranno il Brasile, matematicamente secondo nel raggruppamento, e che incroceranno una tra, Giappone e Belgio.ha tramortito lacon un perentorio 3-0 e potrebbe trovarsela nuovamente di fronte, se le asiatiche batteranno il Belgio o perderanno al tie-break e ...

Chi affronterà l'Italia ai quarti dei Mondiali di volley femminile Perché il pericolo Cina è tangibile. Le combinazioni