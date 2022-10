Calciomercato.com

'E' stata una settimana fantastica, non è facile giocare sia mercoledì che sabato'. Questa tutta la soddisfazione di Graham, tecnico del, intervenuto ai microfoni di BBC Sport dopo la vittoria per 3 - 0 sul Wolverhampton. 'E' stata una prestazione forte, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo dovuto ...LONDRA (Inghilterra) - Il, prossimo avversario del Milan in Champions League, vince la sua terza partita consecutiva ... Gli uomini di, che ha schierato nuovamente l'ex Napoli Koulibaly ... Chelsea, Potter: 'Che settimana, martedì contro il Milan a San Siro sarà fantastico' Continua la marcia dei campioni d’Inghilterra, che battendo il Southampton salgono a quota 23 punti in classifica confermandosi l’unica imbattuta. In caduta libera il Leceister ...Chelsea - Wolverhampton 3-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della decima giornata di Premier League 2022/23.