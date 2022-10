Che fine ha fatto la verità | sommersa tra fake news e polarizzazioni

Leggi su linkiesta

(Di sabato 8 ottobre 2022) Viviamo un’epoca polarizzata. Più le voci aumentano, più le divisioni politiche e ideologiche riflettono mondi di credenze diverse e incompatibili. Dai due poli, ognuno pensa che l’altro polo si sbagli profondamente, ossia creda cose false. E che il nostro polo sia il paladino della. Usiamo lacome una nuova arma politica, per screditare chi non è d’accordo con noi, o per denunciare«fabbricate» dalle élite potenti nemiche del popolo. Ci chiediamo strabiliati come la gente possa pensare simili stronzate (nel senso filosofico di Harry Frankfurt…) e perché abbiano perso tutti la ragione. Ma come ho cercato di mostrare in questo libro,e politica si costruiscono assieme e ci sono modi assai diversi di costruirle: modi che sono sostenibili con l’organizzazione delle nostre società e della nostra ...