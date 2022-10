Caterina Balivo | ora il futuro è incerto | è successo in queste ore | fan senza parole

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ildiora sarebbe. È uscita l’indiscrezione di un cambiamento improvviso del palinsesto, che potrebbe portare alla cancellazione del suo quiz. Ecco perchè in ogni caso la conduttrice potrebbe tornare in Tv. Un primo stop c’era già stato il 23 settembre, con pochissimo preavviso. Le elezioni politiche del 25 settembre avevano L'articolo proviene da Inews24.it.

... come il telefilm Padre Brown e soprattutto al game show preservale Lingo, condotto dae su cui l'emittente aveva scommesso con forza. 'Al termine del periodo ripartirà la consueta ...Una pessima notizia in arrivo per, seppure i segnali da ormai diverso tempo puntassero ad un esito praticamente già scritto. Lingo , il nuovo game show in onda su La7 dalle 18:30 condotto dalla presentatrice, è stato ...Il futuro di Caterina Balivo ora sarebbe incerto. È uscita l’indiscrezione di un cambiamento improvviso del palinsesto, che potrebbe portare alla cancellazione del suo quiz. Ecco perchè in ogni caso ...Lingo, il gioco pomeridiano condotto da Balivo si ferma per fare spazio a Diario Politico, contenitore condotto da Mentana dal 12 ottobre fino alla ...