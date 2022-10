Catania Off Fringe Festival dal 10 al 30 ottobre

Altri premi coinvolgeranno partner nazionali come Palcoed i teatri che partecipano come spazi ospitanti. Cliccando qui potete leggervi il programma completo delFringe ...Altri premi coinvolgeranno partner nazionali come Palcoed i teatri che partecipano come spazi ospitanti. La giuria di qualità sarà composta da: Achim Wieland (Direttore artistico ...Presentato l'evento dagli ideatori e direttori artistici Francesca Vitale e Renato Lombardo. Pamela Villoresi, Luca De Fusco e Giuseppe Castiglia testimonial di 54 spettacoli e ben oltre 100 eventi in ...Dal 10 al 30 ottobre si svolgerà la prima edizione del Catania Off Fringe Festival, parte integrante del programma di “Palcoscenico Catania.