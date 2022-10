Caso Marco Bellavia | Adriana Volpe svela cosa avrebbe fatto se fosse stata opinionista e su Ciacci | “Non l’ho riconosciuto”

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ilha sollevato l’indignazione generale fuori dalla Casa del GF Vip e tra coloro che si sono espresse c’è anche. La conduttrice ed ex Vippona aveva detto la sua sul comportamento dei concorrenti di questa edizione e non aveva risparmiato neppure il suo amico Giovanni(video in apertura).... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.