Carolina Marconi | la verità sulle frasi inquietanti scritte nell’armadio | pugni e capelli strappati

Leggi su biccy

(Di sabato 8 ottobre 2022) Poco prima di uscire Sara Manfuso ha rivelato ad Elenoire Ferruzzi quello chele avrebbe confidato in segreto. Pare che la showgirl venezuelana abbia scritto‘a mio marito hanno dato 20 mesi di carcere per violenza domestica‘. In realtà Sara si è sbagliata, perché quasi certamenteha scritto ‘ex marito’. Nel 2015 infatti l’ex dellaè stato condannato dal tribunale di Lecce ad un anno e mezzo per violenza privata e appropriazione indebita.: le parole del suo avvocato. L’avvocato di, Alessandra Merenda, sette anni fa ha spiegato quello che è accaduto alla sua assistita. “Il processo ha provato tutte le accuse contestate all’imputato. I maltrattamenti in ...