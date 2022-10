Caro-energia | stangata da 110 miliardi | “È emergenza nazionale”

Leggi su quifinanza

(Di sabato 8 ottobre 2022) Unada 110di euro nel 2022 per colpa dele crescita zero per il 2023. È il quadro presentato dal Centro studi di Confindustria al governo che verrà. Uno scenario economico da vera e propria “” secondo le stime dell’associazione delle imprese italiane causato da costi dell’sempre più “insostenibili”.da 110: l’avvertimento di Confindustria “Questa è una, non riguarda più solo imprese e industria, riguarda tutti”, ha avvertito la dg di Confindustria, Francesca Mariotti presentando le previsioni economiche di autunno. “Interventi tamponi non saranno sufficienti e ...