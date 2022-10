Caro energia | Confindustria | “È emergenza nazionale | a fine anno forte frenata di consumi e investimenti Recessione all’inizio del 2023”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022)in calo ein. E’ questo il quadro previsionale per ilelaborato dal Centro studi dinel Rapporto d’autunno. Aumento dei prezzi, riduzione del potere d’acquisto delle famiglie e rincari energetici farsì che già nel terzo trimestre il prodotto interno lordo, secondo Viale dell’Astronomia, registri un rallentamento, per poi scendere tra il quarto trimestre del 2022 (-0,6%) e il primo del(-0,3%): con due trimestri consecutivi di discesa il Paese sarà dunque in. Per l’interola previsione è di una stagnazione, con il pil fermo. L’introduzione di un price cap sul gas di 100 euro/Megawattora da questo mese fino a dicembre– che sembra però assai ...