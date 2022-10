Caro bollette | Manfredi | “Stanziati oltre 8 milioni di euro per aiutare le famiglie napoletane”

(Di sabato 8 ottobre 2022) NAPOLI – “Abbiamo stanziatodiperlee i cittadini napoletani che hanno maggiori difficoltà ad affrontare il pagamento delle utenze. Come amministrazione abbiamo fatto la nostra parte, ora attendiamo che il governo dia risposte concrete ed efficaci per fronteggiare il”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Gaetano. È possibile fare richiesta, a partire da lunedì 10 ottobre, sul sito del Comune di Napoli al link http://www.comune.napoli.it/bonus-utenze oppure rivolgendosi al proprio CAF di riferimento. L'articolo L'Opinionista.

la Repubblica

Leggi anche 'Ilmette a rischio anche la stagione dello sci' L'allarme è lanciato da Valeria Ghezzi, presidente dell'Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef), che in un'...A pagare il conto più salato sono le famiglie residenti nelle grandi città, dove ilvita si fa ... Infine, ma non certo per ultimo, dovremo assolutamente sterilizzare i rincari delledi ... Caro bollette: dalla settimana bianca alla Messa, effetto domino per i rincari NAPOLI - "Abbiamo stanziato oltre 8 milioni di euro per aiutare le famiglie e i cittadini napoletani che hanno maggiori difficoltà ad affrontare il ...ROMA – Accelerare i tempi, farsi trovare pronti con una squadra di governo “forte e coesa” per partire subito affrontando le emergenze che attanagliano il Paese, ad iniziare dal caro bollette. Un vert ...