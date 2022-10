Carceri | ' Ri-scatti' | a Milano la mostra fotografica che apre una finestra tra le sbarre

(Di sabato 8 ottobre 2022), 8 ott. (Adnkronos) - Una '' per guardare il carcere attraverso gli occhi di detenuti e agenti di polizia penitenziaria. Dal 9 ottobre al 6 novembre prossimo, per l'ottavo anno consecutivo, torna Ri-, il progetto ideato e organizzato dal Pac Padiglione d'arte contemporanea die da Ri-onlus, l'associazione di volontariato che crea eventi e iniziative di riscatto sociale attraverso la fotografia e promosso dal Comune dicon il sostegno di Tod's. La nuova edizione, patrocinata dal ministero della Giustizia e realizzata in collaborazione con il Politecnico die con il Provveditorato regionale Lombardia del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si propone di raccontare le complessità, le difficoltà, ma anche le ...

Lemilanesi viste attraverso gli occhi e glidei detenuti e degli agenti di polizia penitenziaria. Accende i riflettori sulla vita negli istituti penitenziari della città, Opera, Bollate, ...... entrambi dedicati al mondo delleitaliane, tra annosi problemi di sovraffollamento e ... Alle parole si affiancano gli, i bianchi e neri con cui Emiliano " fotografo di tempi sommersi " ...Milano, 8 ott. (Adnkronos) - 'Milano è una città che ha un cuore grande anche per le realtà degli istituti penitenziari. E' una ...Milano, 8 ott. Adnkronos) – "In momento così complicato per il mondo intero, Italia compresa, chi fa il mio mestiere non può girarsi dall'altra parte: il mondo della impresa non è estraneo alle necess ...