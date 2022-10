Calciomercato com – Milan | Diaz | ‘L’esultanza? Ho sempre voluto farla | meno male che non c’era Calabria’ | Serie A

(Di sabato 8 ottobre 2022) 2022-10-08 20:49:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di.com: Autore del 2-0 in-Juventus, Brahimha parlato anche a Dazn: “Giocare a destra? Io voglio giocare. Io gioco dove mi mette il mister. Siamo una squadra unita, lavoriamo tanto insieme e questo è importante”. IL GOL – “Sono felicissimo, ma soprattutto per i tre punti che erano importanti”. L’AMMONIZIONE PER L’ESULTANZA – “Da piccolo volevoesultare togliendo la maglietta. Lo stavo facendo l’anno scorso contro lo Spezia, poi Calabria mi aveva fermato (sorride, ndr)”. GOL ALLA JUVE COME TOMORI – “Non so è un caso, ma la cosa più importanti sono i tre punti. I miei compagni, scherzando dopo la partita, mi hanno detto che dovrei giocare...

