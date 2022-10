Calcio | Atalanta; le 300 panchine di Gasperini | più di Mondonico

Gian Piero Gasperini raggiunge a Udine la trecentesima partita da allenatore dell'superando Emiliano Mondonico: "Il record di panchine per questa società è una cosa bellissima che mi ha cambiato la vita". Il tecnico traccia un bilancio della sua esperienza giunta alla ...I friulani sono in grande forma, ma la squadra nerazzurra ha avuto un ottimo avvio ed è in testa alla classifica: "Udinese la nuovaC'è del vero - ha spiegato Gasperini - . È un punto ...Partita importante, meta molto importante. Gian Piero Gasperini domani a Udine mette la freccia su Emiliano Mondonico, fa trecento partite in panchina con l’Atalanta, "e già fare questo record è una ...UDINE - Andrea Sottil, tecnico dell 'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match ad alta quota contro l' Atalanta di Gasperini. Queste le parole dell'allenatore dei friulani: " ...