Bonus 200€ | anticipato il pagamento per queste categorie | la data

(Di sabato 8 ottobre 2022) Buone notizie per una categoria di lavoratori che a breve avranno ilda 200 euro una tantum del Dl Aiuti Mentre i pensionati ed i lavoratori dipendenti aspettano l’erogazione delda 150 euro inserito del Dl Aiuti ter, ci sono alcunedi lavoratori che ancora stanno attendendo ilda 200 euro L'articolo proviene da Consumatore.com.

Informazione Fiscale

euro , l'indennità una tantum trova spazio anche nella busta paga del mese di ottobre . In sede di elaborazione delle paghe i datori di lavoro dovranno considerare, tra i pagamenti da ......compreso tra 15 mila e 30 mila euro fino a 50 euro per ogni seduta con un importo massimo di... Domande fino al 24 ottobre Le domande per ottenere ilpsicologo possono essere presentate entro ... Bonus 200 euro nella busta paga di ottobre: le istruzioni INPS sul pagamento