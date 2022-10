Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti sabato 8 ottobre

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ildella Regionesulla pandemia Covid-19, con gli aggiornamenti della giornata disui numeri delle ultime 24 ore. Prosegue il lavoro di monitoraggio della diffusione del virus, con un nuovo appuntamento quotidiano per quanto riguarda una delle regioni più colpite del nostro Paese. Ecco quindi i dati odierni.si registrano 8.671 nuovi, 18, 4.517 tamponi molecolari, 5.218, 13 ricoverati in terapia intensiva, 88 ricoverati negli altri reparti SportFace.

CORONAVIRUS7 OTTOBRE/ +16 morti, tasso positività 23,5%CORONAVIRUSDI IERI Attesa per ilcoronavirusodierno con i dati aggiornati sull'emergenza epidemiologica. Aspettando i numeri di oggi, che verranno ...Il bollettino della Regione Lombardia sulla pandemia Covid-19, con gli aggiornamenti della giornata di sabato 8 ottobre sui numeri delle ultime 24 ore. Prosegue il lavoro di monitoraggio della diffusi ...Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni risulta in calo, crescono invece i casi in età scolare rispetto al resto della popolazione ...