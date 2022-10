Bollette luce e gas | prezzi benzina | ecco perché resteranno alti per anni

Leggi su italiasera

(Di sabato 8 ottobre 2022) (Adnkronos) – Gas,rimarranno molto costosi per, anche dopo la fine della guerra in Ucraina. Come spiega a Money.it Michele Polo, docente di Economia politica all’università Bocconi di Milano, quando l’Unione europea finirà di sostituire tutti i beni energetici provenienti da Mosca (per l’Italia nel 2024), evitando le speculazioni indotte dal Cremlino, dovrà comunque fare i conti con importazioni più care, soprattutto per quanto riguarda il gas. Il nuovo metano, infatti, arriverà in gran parte sotto forma di gas naturale liquefatto, “che prevede una serie di processi di rigassificazione e trattamento costosi e che ci vede competere con tutte le altre piazze mondiali”. Quanto al resto, che arriverà da gasdotti non russi (quindi da Algeria, Libia, Azerbaijan e Norvegia), c’è un aumento di domanda ai produttori e ...