Bigfoot junior film stasera in tv 8 ottobre | cast | trama | curiosità | streaming | recensione

(Di sabato 8 ottobre 2022)è ilin tv sabato 82022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda TITOLO:USCITO IL: 25 gennaio 2018 GENERE: Animazione ANNO: 2017 REGIA: Jeremy Degruson, Ben Stassen: Christopher L. Parson, Marieve Herington, Joe Ochman DURATA: 92 minuti...

TIMgate

Su Italia 1 dalle 21.31, spassoso film d'animazione che segue le orme di Adam, un ragazzino che lascia la citta' per avventurarsi nella foresta, dove si nasconde il leggendario, ore 21:20 su Italia 1 Un ragazzino lascia la città per rifugiarsi in una foresta. Qui incontra il, creatura leggendaria. In onda, ore 20:30 su La7 Conchita De Gregorio e David ... Stasera in tv 8 Ottobre 2022: Ballando con le stelle e Tu Si Que Vales Trama: Adam è un tredicenne sognatore e solitario. Dotato di poteri fuori dal comune, il ragazzo decide di intraprendere viaggio epico e audace per conoscere il mistero che sta dietro la misteriosa sc ...