(Di sabato 8 ottobre 2022) Trattativa aperta anche per la successione a Fico e alla Casellati. E la Ronzulli annuncia una querela al sito "Dagospia" per le offese sessiste

ilGiornale.it

...- che ricorda di aver visto due volte Putin e che quest'ultimo gli ha 'fatto impressione''... 'Se c'è un problema di crisi e il collegamento è crisi uguale guerra, Salvini elo ...Forsealla Lega di Matteo Salvini , o alla Forza Italia di Silvio, due leader noti per le affettuosità nei confronti di Putin. Ma il malumore dei pacifisti, tradizionalmente poco ... Berlusconi pensa all'Europa e spinge Tajani. Crescono le quotazioni di Pichetto e Sisto Trattativa aperta anche per la successione a Fico e alla Casellati. E la Ronzulli annuncia una querela al sito "Dagospia" per le offese sessiste ...La versione di Ruby è sempre stata la stessa, non è mai stata ritrattata, modificata, smentita da altre testimonianze ...