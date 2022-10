Benfica-Psg | la denuncia dei tifosi francesi | “palpeggiati e vittime di perquisizioni corporali”

(Di sabato 8 ottobre 2022) La partita della terza giornata della fase a gironi di Champions League trae Psg si è conclusa sul risultato di 1-1, le due squadre sono pienamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. La trasferta in Portogallo ha scatenato tante reazioni per ladei. Moltidel Psg si sono sentiti umiliati, a causa didefinite al limite dell’abuso. “Decine di sostenitori parigini sono stati umiliati dagli steward, loro sono andati letteralmente troppo oltre con le lorodegradanti, non dobbiamo lasciar passare questo, è pura VERGOGNA!”, è quanto riporta MediaParisien su Twitter. Una tifosa ha parlato ai microfoni di RMC Sport. “Siamo arrivati ai controlli e quello è stato il ...

