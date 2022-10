Benevento | i convocati di Cannavaro | torna La Gumina | out Forte

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine della seduta di allenamento di oggi, che ha previsto riscaldamento in campo, possesso palla, cross e partita finale, il tecnico giallorosso Fabioha comunicato l’elenco dei calciatori disponibili per l’ottava giornata di campionato Serie Bkt Sudtirol-nella lista Antonino La, main conferenza stampa ha chiarito che non intende forzare il suo impiego. Out gli infortunati Veseli, Glik,, Viviani ed El Kaouakibi. L’allenatore dovrà fare i conti con un’infermeria piena e con gli usuali problemi legati al ritardo di condizione di alcuni elementi della rosa. Di seguito igiallorossi: 30 Abdallah Basit4 Acampora Gennaro, 96 Capellini Riccardo, 28 ...

