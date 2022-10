Bayern Monaco | non c'è solo il Liverpool su Musiala

Tre dei cinque campionati più importanti d'Europa sono stati vinti dalle squadre che hanno fatto registrare il maggior numero di infortuni durante la stagione:(97), Real Madrid (114) e ...Dusan Vlahovic @LaPresseDi recente soprattutto ilsi sarebbe fatto avanti per il serbo e il Toro', con il club campione di Germania alla ricerca di un degno sostituto del totem ...Dalla gavetta tra Boulogne e Galatasaray al tetto del mondo con il Bayern Monaco, passando per gli ultimi anni in Serie A: la carriera di Franck Ribery Adieu, monsieur Franck Ribery. La stella… Leggi ...Un week-end di super sfida anche in Bundesliga. Il Bayern Monaco sarà al Signal Iduna Park per affrontare il Borussia Dortmund in quello che definisce il “Der Klassiker“, il classico di Germania. Una ...