Barcellona Dalot | interesse per l’esterno dello United | le ultime

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ilè alla ricerca di un terzino destro e avrebbe intravisto inl’innesto ideale per la prossima stagione Ilè alla ricerca di un terzino destro e avrebbe intravisto inl’innesto ideale per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sport, quotidiano spagnolo, i blaugrana starebbero pensando aldel Manchester. Il portoghese è in scadenza a giugno 2023, ma ha l’opzione di rinnovo con i Red Devisl. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

MANCHESTER UNITED (4 - 2 - 3 - 1) - De Gea;, Varane, Martínez, Malacia; McTominay, Eriksen; ... nella scorsa stagione, quando ilha esonerato Ronald Koeman, la società aveva pensato di ...Commenta per primo Diogopotrebbe tornare al Milan a zero. Sul terzino del Manchester United ci sono però anche Juve e. Con i catalani il Milan dovrà risolvere la situazione Dest prima di cercare un nuovo ... Le aperture spagnole - Il Barcellona mette nel mirino Dalot e Xavi analizza la sconfitta con l'Inter Queste le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli di oggi, sabato 7 ottobre 2022. AS Nelle mani di Vinicius jr. Il Real Madrid contro il Getafe.Una voce di mercato clamorosa rimbalza in Italia direttamente dalla Spagna. Per il quotidiano Sport.es, sempre vicino all'ambiente Barcellona, il laterale granata Singo interessa ...