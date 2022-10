Attacco hacker alla tv iraniana mentre parla Khamenei | «Il nostro sangue ti gocciola dalle dita» – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 8 ottobre 2022) «Ildella nostra giovinezza ti». È il messaggio che ha interrotto improvvisamente il telegiornale che stava andando in onda sulla rete televisiva statale della Repubblica Islamica dell’Iran. Glidel gruppo Edalate Ali, durante la messa in onda di un servizio sull’incontro tra l’ayatollah Alìe i suoi collaboratori, hanno preso il controllo della trasmissione. Al posto del servizio è invece andata in onda una breve clip in cui si può vedere l’immagine della Guida Suprema dell’Iran circondatafiamme,in sottofondo si sentono le note dell’inno delle proteste esplose dopo la morte della 22enne Mahsa Amini, deceduta dopo essere stata arrestata dpolizia morale ...