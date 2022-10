Arianna scomparsa a 13 anni da Anguillara | sul lago di Bracciano Appello sui social | ' Aiutateci a ritrovarla'

Tamanti , 13 anni, èda Anguillara Sabazia , sul lago di Bracciano, a 30 minuti da Roma . E sui social è partito il tam tam per cercare di ritrovare la ragazzina.Tamanti , l'...Anguillara Sabazia,Tamanti, tredicenne . E'da ieri sera prima di cena, nessuno l'ha più vista, la notte non si sa dove possa essere andata. Sono ore d'ansia per una famiglia di Anguillara ...Arianna Tamanti, 13 anni, è scomparsa da Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano, a 30 minuti da Roma. E sui social è partito il tam tam per cercare di ritrovare ...Della giovane si sono perse le tracce venerdì pomeriggio. I carabinieri stanno valutando se allargare le ricerche anche su Roma ...