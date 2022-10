Appello alla Meloni | riporti la sicurezza nelle stazioni italiane

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 8 ottobre 2022) Giorgiaè stata saggia a sparire dal radar dopo il successo elettorale, non dandosi la pena di rispondere alle provocazioni e alle illazioni dell’informazione orientata; ma adesso è tempo che dia segni di sé. Non a livello social o gossip, questo non serve precisarlo, ma per far sapere che è vigile e non in attesa: non basta più apprendere che la premier in pectore è preoccupata, che non vuole tradire gli italiani ed altre formule scontate. Sì, d’accordo, i tempi tecnici, il rispetto del dettato costituzionale, Mattarella che vigila (a senso unico…), la necessità di fare le cose per bene, le richieste oscene degli “alleati” (quei ministeri alle impresentabili!): solo che qui la transizione ordinata rischia di rivelarsi una transizione infinita, una permanenza dell’immanenza di quell’altro: Draghi ai vertici, Draghi in Europa, Draghi che dà le mancette ...