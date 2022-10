Aosta Pride | prima storica parata in città

(Di sabato 8 ottobre 2022) È partito il corteo dell', il primo della storia per la regione alpina. In una piazza Cavalieri di Vittorio Veneto variopinta e animata si sono ritrovati i partecipanti che ora stanno ...

È partito il corteo dell', il primo della storia per la regione alpina. In una piazza Cavalieri di Vittorio Veneto variopinta e animata si sono ritrovati i partecipanti che ora stanno seguendo nelle vie del centro ...Insomma, il valdostano Aurelio Mancuso rappresenta un pezzo fondamentale della storia della comunità e del movimento LGBTQI+ in Valle d'e, in occasione dell'( il primo della regione ...Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su 'Accetta' o rifiutarne l'uso facendo click su 'Continua senza accettare'. È partito il corteo dell'Aosta Pride, il primo de ...L'attivista nel capoluogo per la parata lgbt si racconta a margine del suo spettacolo "Stasera ve le canto", in scena alla Cittadella dei Giovani di Aosta ...