Antonino Spinalbese | il racconto choc sul padre che si è suicidato VIDEO

(Di sabato 8 ottobre 2022)a cuore aperto sulla morte delIeri nella Casa del Grande Fratello c’è stato un momento davvero toccante che ha visto protagonista. In giardino il vippone ha deciso di aprirsi con alcuni dei suoi compagni di avventura, quali ad esempio Luca Salatino, George Ciupilan e Antonella Fiordelisi. In particolare, l’ex L'articolo proviene da Novella 2000.

Il conduttore sta trascorrendo le ultime settimane a Milano in compagnia del figlio Santiago e della piccola Luna Marì , figlia di Belen nata dall'amore con il gieffino. La ...... sarebbero alla ricerca di concorrenti interessanti e che smuovano le dinamiche all'interno del gruppo: per questo pare che in lizza per il ruolo di vippona ci sia un'ex fiamma diLEGGI ANCHE > Gf Vip, il toccante racconto di Antonino Spinalbese: “Mio padre si è suicidato” Gf Vip Antonella Fiordelisi Edoardo Donnamaria: un'attrazione incontrollabile ...Stefano De Martino, papà a tempo pieno. Il conduttore sta trascorrendo le ultime settimane a Milano in compagnia del figlio Santiago e della piccola Luna Marì, figlia di Belen nata ...