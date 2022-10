Antonino e Ginevra | il dubbio di Antonella | “Hanno fatto qualcosa sotto le coperte” VIDEO

(Di sabato 8 ottobre 2022) Non solo amicizia traSpinalbese eLamborghini? Il pubblico che segue la diretta del GF Vip 7 ha notato un particolare che ora sta facendo molto discutere. E questo particolare riguarda. In giardino c’erano Edoardo Donnamaria eFiordelisi che si stavano scambiando delle dolcezze. Tra loro, infatti, sta nascendo L'articolo proviene da Novella 2000.

Ignazio Moser commenta il "flirt" traal GF Vip Non conosco. - ha affermato Moser - Secondo me è stata troppo breve la conoscenza. In un reality è vero che tutto vale ...... Belen posta la foto del marito con la figlia diBelen e il segnale aSpinalbese dopo la puntata del Gf Vip: c'entra la loro storia Gf Vip, Spinalbese dopo la squalifica di...Tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini è accaduto qualcosa sotto le coperte Una frase di lui ha insinuato il dubbio.Ginevra Lamborghini è stata squalificata per ... i "vipponi" si stanno chiedendo chi potrebbe entrare al GFVip7. In particolare, Antonino Spinalbese ha ipotizzato un nome e ha commentato ...