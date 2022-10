Anticipato e spostato al Teatro Verdi il concerto inaugurale degli Amici della Musica | con l’Orchestra Giovanile Italiana e Julian Rachlin

Leggi su firenzepost

(Di sabato 8 ottobre 2022) Fino al 15 ottobre è aperta la campagna abbonamenti per la Stagione Concertistica. Gli abbonamenti sono in vendita presso la biglietteria delPergola dal martedì al sabato dalle ore 10:00 alle 19:00. È consigliata la prenotazione di un appuntamento chiamando il numero 055/0763333. Gli abbonamenti sono disponibili in varie formule, inclusa la possibilità di acquistare pacchetti da 6 e da 10 concerti a scelta L'articolo proviene da Firenze Post.