Angela Celentano è stata ritrovata? Una donna ha chiesto l’esame del Dna e la famiglia spera

(Di sabato 8 ottobre 2022)potrebbe essere? La domanda da qualche ora sta circolando e sta diventando molto virale. Unasi sarebbe fatta avanti affermando di poter essere lei. Lasi è sottoposta al test del Dna.? I genitori di, Catello e Maria, non hanno mai smesso di cercare ere di trovare la propria figlia, scomparsa sul Monte Faito a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 10 agosto del 1996. Dopo alcune notizie che sono arrivate dal Sud America, ecco che si è riaperta anche un’altra pista. Il legale deiLuigi ...

Dopo 26 anni dalla sua scomparsa, continuano le ricerche di. La bambina scomparve sul Monte Faito il 10 agosto del 1996 quando aveva appena 3 anni e da quel momento la sua famiglia non ha mai smesso di sperare di poterla trovare in vita. ...Il caso ditorna sotto i riflettori di Quarto Grado. Il programma di Rete 4 ha approfondito gli ultimi risvolti in merito alla bimba scomparsa 26 anni fa, e per cui recentemente si è aperta una ...Ci sarebbero nuovi importanti sviluppi sul caso di Angela Celentano, la bimba di 3 anni scomparsa in provincia di Napoli il 10 agosto 1996 ...Una donna sostiene di essere Angela Celentano la bambina scomparsa all'età di 3 anni nel 1996 sul monte Faito. Si attende il Dna.