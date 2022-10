Ancelotti | ‘Solo Seedorf e Pepe sono stati onesti con me’

Milan News 24

... pur avendo come basi per esprimermi in tal sensoil semplice amore per questo sport. Più di ... Dortmund) Nagelsmann (Bayern) Glasner (Eintracht F.) Coach:Haise (Lens) - Arteta (Arsenal) ...Carloha perdonato alla squadra i troppi errori al Santiago Bernabéu, sapendo che il ... Celtic - Leipzig (21:00) Highlights: Leipzig - Celtic 3 - 1 Con unpunto dopo tre partite , il ... Massaro: «Ancelotti È un vincente»