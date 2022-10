Amici | Garrison confessa perchè ha lasciato il programma

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 8 ottobre 2022) E’ ormai da 2018 cheRochelle non fa più parte del gruppo professori di, ma fino ad ora non aveva mai parlato del motivo che lo aveva spinto a lasciare il. Recentemente ha riun’intervista a TvBlog dove ha parlato delha preso una simile decisione, sottolineando che è stata presa in accordo con la padrona di casa, Maria De Filippi. Di seguito le parole del coreografo. Svelato il motivo dell’uscita didaRochelle ha dichiarato: ” Una decisione presa in accordo con Maria. Sarei dovuto andare via già due anni prima. Negli ultimi tempi ero diventato acido e introverso, è stato come quando ti lasci alla fine di una lunga storia d’amore, in cui l’abitudine prende il sopravvento. Il rapporto è ...