Amaurys Perez ha bestemmiato al Grande Fratello Vip – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 8 ottobre 2022) Senza girarci troppo intorno:ha. Per l’ex pallanuotista c’è una bella squalifica pronta che lo attende dietro la porta rossa delVip.haalVip E così, dopo puntate su puntate con il “muso”, triste e afflitto per la mancanza della sua famiglia, da domani... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.