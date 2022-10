Allegri | ' Pensavamo di esserne usciti | invece ci siamo ricascati'

(Di sabato 8 ottobre 2022) La Juventus fallisce il tris, cadendo dopo i successi sul Bologna in campionato e il Maccabi Haifa in Champions League. Il ko in casa del Milan è netto e pesante trattandosi di uno scontro diretto, ma ...

capisce bene il momento della sua squadra, ed è dunque non facile neanche commentare ...di essere usciti da questo periodo negativo con le due vittorie invece ci siamo ricascati. ...La Juventus fallisce il tris, cadendo dopo i successi sul Bologna in campionato e il Maccabi Haifa in Champions League. Il ko in casa del Milan è netto e pesante trattandosi di uno scontro diretto, ma ...Massimiliano Allegri commenta a Dazn la sconfitta della Juve contro il Milan, le parole riportate da Milan News: “Dopo la partita di stasera credo che ci sia da dire ben poco. Siamo in un momento di ...Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la sconfitta contro il Milan: "Dopo la partita di stasera ...