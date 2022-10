Alejandro Valverde si ritira | la sua ultima gara | 6° al Giro di Lombardia

(Di sabato 8 ottobre 2022) Giornata di grandi celebrazioni aldi2022. Quella di Tadej Pogacar, che aggiunge un’altra tacca alla sua legacy di grandissimo campione con un futuro ancora tutto da scrivere, e al contempo le pacche sulle spalle e le lacrime trattenute a stento per l’addio di due grandi fenomeni degli ultimi vent’anni di ciclismo, Vincenzo Nibali ed. Se il siciliano ha vissuto gli ultimi 20 chilometri della sua carriera un po’ in sordina chiudendo al ventiquattresimo posto a 2’17” dal vincitore, ma sapendo che l’grande gioia ce l’aveva regalata nella sua corsa, ild’Italia, lo spagnolo ha invece speso fino all’goccia sul suo terreno preferito, conquistando l’ennesima top 10 nella Classica delle Foglie Morte. Don ...

Una giornata importante per il ciclismo spagnolo, poiché era l'ultima volta per un movimento delle due ruote come: ' Oggi chiude la carriera il miglior ciclista della nostra Nazione degli ultimi vent'anni, ma oggi avere due iberici sul podio è un gran segnale per il nostro ciclismo '.Interpellato dai giornalisti, Mas approfondisce il rapporto che lo lega ad, oggi all'ultima corsa della carriera: ' Ho sempre avuto una relazione speciale con, mi ha sempre rivelato ogni segreto, posso soltanto dirgli grazie per quello che mi ha ... Il Giro di Lombardia svoltosi oggi e rivinto da Tadej Pogacar è stato il passo d'addio di Vincenzo Nibali all'attività agonistica. Lo Squalo ha concluso al 24/o posto, a 2'17" da Pogacar. (ANSA) ...Tadej Pogacar ha bissato il successo al Giro di Lombardia: dopo la vittoria dello scorso anno, lo sloveno della UAE Team Emirates si è imposto anche in questa edizione nell'ultima ...