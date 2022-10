Al Real basta Militao | 1 - 0 al Getafe e sorpasso al Barça

Massimo risultato con il minimo sforzo e soprattutto nessun rischio per ilMadrid di Carlo Ancelotti, per una sera leader solitario della Liga. Il Getafe oppone ben poca ... ai merengueun ...Infine alMadrid di Ancelottiun gol di Militao per vincere a Girona e consolidare il primo posto in classifica con 3 punti di vantaggio sul Barcellona , impegnato domenica sera al Camp ...Gli uomini di Ancelotti s'impongono con il minimo sforzo nell'altro derby di Madrid. Sampaoli, all'esordio sulla panchina del Siviglia, non va ...Davanti al pubblico dell’Olimpico non basta il rigore di Paulo Dybala per conquistare i tre punti assai importanti per la corsa in Europa League. L’articolo Roma-Real Betis 1-2: Dybala non basta: Mour ...