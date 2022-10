Agguato a Simba La Rue | il ruolo chiave della ex | l’attrice hard che lo ha tradito e ha fatto da esca

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 8 ottobre 2022) Mancava solo lui. E se ne stava tranquillamente in vacanza. Fino a oggi, quando i carabinieri di Bergamo, insieme ai colleghi di Gallarate, hanno rintracciato all’aeroporto Milano Malpensa, al ritorno da Ibiza, l’ultimo ragazzo che sarebbe coinvolto nell’al rapperla Rue avvenuto lo scorso 16 giugno a Treviolo. Si tratta di un ventenne, residente del Padovano, anche lui rapper e con la passione per il pugilato, amico di Baby Touché. Il giovane si trovava nelle Baleari, proprio in compagnia di Touché, mentre gli altri quattro complici venivano arrestati con l’accusa di tentato omicidio in concorso.La Rue, arrestato anche l’ultimo organizzatore Tra loro, come emerso nelle ultime ore, anche la ex fidanzata del rapper,Barbara Boscali, finita ...