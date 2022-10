AEW | Tra i tanti addii | Jon Moxley decide di restare

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 8 ottobre 2022) In AEW le cose sono diventate un po’ caotiche nell’ultimo periodo, con diversi atleti sospesi, ed alcuni invece in procinto di abbandonare la scialuppa in seguito a controversie avvenute nel dietro le quinte. Tra le tante dipartite, il campione dei pesi massimi della All Elite ha deciso di prorogare il suo contratto che lo lega alla federazione, che lo terrà vincolato sino al 2027. Inoltre, va aggiungendosi un altro ruolo al suo status, e cioè quello di insegnante e mentore per le giovani stelle nella compagnia. Uso esclusivo Come riportato anche dal CEO Tony Khan,con questa tipologia di contratto, resta legato ai soli impegni della AEW, e dei suoi partner economici, come la NJPW dove ha detenuto per due volte il titolo IWGP. Nonostante ciò, non sembra doversi impegnare anche con la GCW, dove detiene il titolo GCW world champion. E proprio per ...