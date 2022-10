Adriana Volpe confessa | “Mi manca il GF Vip” | retroscena sulla telefonata di Signorini e perché ha detto di no

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 8 ottobre 2022), ex concorrente ed ex opinionista del Grande Fratello Vip, è stata oggi ospite di Verissimo, nel corso della nuova puntata condotta da Silvia Toffanin. Alla conduttrice, laha esordito parlando del grande cambiamento che ha avuto la sua vita ed inevitabilmente ha parlato del GF Vip e dell’importanza che ha avuto per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.